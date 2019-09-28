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Исследование: кошки привязываются к людям так же сильно, как и собаки

07:41, 28.09.2019
Исследование: кошки привязываются к людям так же сильно, как и собаки
Фото: pixabay.com

Способность кошек привязываться к людям оказалась не меньше, чем у собак, которых считают самыми верными друзьями человека. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета американского штата Орегон.

Эксперимент проводился с 79 котятами в возрасте от трех до восьми месяцев при участии их хозяев. В ходе исследования животных временно разлучали с хозяевами и помещали в незнакомую среду. Затем по возвращении к владельцу с помощью специальных приборов фиксировали реакцию животного.

По результатам исследования выяснилось, что около 65% котят испытывают к своим хозяевам сильную привязанность, в то время как у собак этот показатель равен 61%. Ученые также заявляют, что кошки испытывают сильную привязанность к хозяину до конца жизни, передает «Российская газета».

Напомним, согласно августовскому исследованию, Казань и Уфа вошли в число самых «кошколюбивых» городов.

Общество
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