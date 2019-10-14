Медведев сообщил о расширении списка жизненно необходимых лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому список жизненно важных лекарств увеличится с начала 2020 года, теперь в него будут входить 758 лекарств.

Он подчеркнул, что в перечень включены «современные, эффективные, востребованные препараты».

Кроме того, Медведев рассказал, что список лекарств, которые могут получать льготники, увеличивается, дополняется перечнем дорогостоящих препаратов, в которых особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, список увеличивается до 23 позиции и еще одно лекарство будет заменено.

«Эти 24 включают восемь противоопухолевых препаратов, четыре препарата от бронхиальной астмы, три препарата — это антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата — от лечение гепатита С и ревматоидного артрита и по одному препарату — это инсулинозависимый сахарный диабет, избыток гормона роста, псориаз, шизофрения и один препарат для диагностики магнитно-резонансной томографии», — передает «РИА Новости» ее слова.

Отмечается, что 516 из 758 препаратов будут отечественного производства.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

