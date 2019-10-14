Уфимец подал в суд на «Битву экстрасенсов» за обвинения в убийстве гомосексуалистов

В Мосгорсуд обратился с иском в защиту своей репутации житель Уфы Станислав Булатов. Мужчина пытается добиться от шоу «Битва экстрасенсов» опровержения, в одном из выпусков его обвинили в убийстве гомосексуалистов.

Восемь лет назад участница «Дом-2» обратилась к ясновидящим телепередачи для того, чтобы найти убийцу ее любимого, экс-жениха Олега Тимофеева. В телеэфире девушка рассказала экстрасенсам, что до встречи с ней парень был геем.

Ясновидящие указали на Булатова, отметив, что предполагаемый злоумышленник серийно грабил гомосексуалистов.

Обвинения с уфимца сняли, но, по словам истца, «народная слава» мешает ему жить по сей день. Мужчина сначала обратился в Мещанский суд, который отклонил его заявление, дело должен рассмотреть Мосгорсуд, сообщает Mash.

Ранее продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали участникам КВН, которые «вылетели» из юмористического проекта, принять участие в телешоу в качестве «колдунов».

