Кавээнщикам предлагали стать участниками «Битвы экстрасенсов»

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Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали участникам КНВ, которые «вылетели» из юмористического проекта, принять участие в телешоу в качестве «колдунов».

«Говорили: «Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия...» Эти ребята отказались», — рассказала блогер и участница игры КВН Наталья Краснова (цитата по «Комсомольской правде»).

Ранее «Реальное время» писало, что участники телепроекта приехали в Башкирию для того, чтобы расследовать загадочную смерть двух подростков — в августе обнаружили тело 17-летнего парня, а через несколько дней тело 16-летней девушки. Сюжет войдет в серии новой программы «Последние 24 часа», которая выйдет в этом году на телеканале НТВ.