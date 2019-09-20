Житель Волжска задержан за убийство казанского водителя «Яндекс.Такси»

Фото: "Реальное время"

Сегодня Высокогорский суд Татарстана рассмотрит ходатайство об аресте 26-летнего жителя Волжска (Марий Эл). Он подозревается в убийстве 31-летнего казанского водителя «Яндекс.Такси». Вчера в лесу у села Шигали нашли его тело с семью ножевыми ранениями.



По данным Следкома, убийство было совершено 17 сентября на глазах у подруги ныне подозреваемого, которая и заявила в полицию.



Предварительно установлено, что 17 сентября житель Волжска на такси приехал в Казань к своей подруге. Потом вновь воспользовался приложением «Яндекс.Такси» для вызова того же водителя. Сначала пара поехала в Авиастроительный район, затем в сторону села Шигали Высокогорского района.

По дороге девушка попросила об остановке и отправилась в лес, а вернувшись обнаружила — ее приятель успел поссорится с водителем, схватился за нож и нанес несколько ударов. Пострадавший смог выйти из машины и убежать в лес. А нападавший сел за руль и уехал вместе с подругой в Волжск. Та через какое-то время уехала в Казань и обратилась в полицию.

Предполагаемый преступник отправился за ней, по дороге попал в аварию и покинул место происшествия на другом такси. В итоге сотрудники МВД Татарстана задержали его на квартире подруги-свидетеля.



На допросе задержанный вину признал. В рамках работы по делу полицейские установили — чуть ранее этот же безработный житель Волжска украл у знакомого золотую цепочку, браслет и телефон.