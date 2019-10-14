Валерий Непомнящий: «Рубин» сейчас разочаровывает, игроки чувствуют себя неуверенно»

Известный тренер Валерий Непомнящий дал свой прогноз на предстоящую встречу казанского «Рубина» против московского «Спартака».

«Думаю, что «Спартак» фаворит, даже несмотря на пять поражений подряд в чемпионате. Смена тренера не должна сильно повлиять на игроков, они должны сами собраться, настроиться на этот матч. У «Спартака» есть проблемы в обороне, команда много пропускает, а в этом матче не смогут принять участие два основных центральных защитника, Жиго и Джикия. Но все-таки «красно-белые» должны выигрывать в этой встрече.

«Рубин» сейчас разочаровывает. Команда не может найти свою игру, и в связи с такими результатами игроки чувствуют себя неуверенно. Команде Шаронова очень трудно даются голы, даже несмотря на атакующий стиль игры. За 12 туров «Рубин» забил всего восемь голов. Но, учитывая все проблемы «Спартака» в обороне, «Рубин» все-таки сможет забить в этом матче», — сказал Непомнящий.

Встреча между «Спартаком» и «Рубином» пройдет 19 октября в Москве, начало матча в 16.30 по мск.