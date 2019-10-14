Гранкин о поражении от США: «Сложно подобрать слова»

Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин подвел итоги после разгромного поражения от команды США (0:3) в матче Кубка мира.

«Сложно подобрать слова. Подача сборной США была хороша. Мы же не смогли хорошо сыграть на приеме и вследствие этого не атаковали так, как хотелось», — цитирует Гранкина пресс-служба турнира.



Поражение от США стало уже шестым для подопечных Туомаса Саммельвуо в рамках Кубка мира в Японии. После 10 сыгранных матчей в активе сборной России 12 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.