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Гранкин о поражении от США: «Сложно подобрать слова»

11:16, 14.10.2019
Гранкин о поражении от США: «Сложно подобрать слова»
Фото: twitter.com/fivbvolleyball

Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин подвел итоги после разгромного поражения от команды США (0:3) в матче Кубка мира.

«Сложно подобрать слова. Подача сборной США была хороша. Мы же не смогли хорошо сыграть на приеме и вследствие этого не атаковали так, как хотелось», — цитирует Гранкина пресс-служба турнира.

Поражение от США стало уже шестым для подопечных Туомаса Саммельвуо в рамках Кубка мира в Японии. После 10 сыгранных матчей в активе сборной России 12 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

СпортВолейбол
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