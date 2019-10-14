Кубок мира. Российские волейболисты в трех сетах уступили США

На проходящем в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России в трех сетах уступила команде США — 0-3 (23:25, 11:25, 16:25).

Самым результативным в составе российской сборной стал Федор Воронков, набравший 8 очков.

Это поражение стало уже шестым для подопечных Туомаса Саммельвуо в рамках Кубка мира в Японии. После 10 сыгранных матчей в активе сборной России 12 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

Россия : США — 0-3 (23:25, 11:25, 16:25)

Россия: Воронков (8), Семышев (6), Филиппов (5), Земченок (5), Яковлев (4), Круглов (3), Щербинин (1).