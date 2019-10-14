Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Футболист сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи о своих отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

«Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье.

И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в «Твиттере». Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», — написал Оздоев в своем «Инстаграм».

Напомним, после победы сборной России над Шотландией (4:0) Тина Канделаки по ошибке призвала поаплодировать Азмуну, перепутав иранца с Магомедом Оздоевым.