Канделаки по ошибке призвала поаплодировать Азмуну за победу над Шотландией
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», по ошибке призвала поаплодировать форварду «Зенита» Сердару Азмуну в благодарность за победу над Шотландией.
«Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник», — сказала Канделаки.
На международной арене Сердар Азмун представляет сборную Ирана.
Напомним, ранее урбанист и блогер Илья Варламов раскритиковал Тину Канделаки.СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым