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Канделаки по ошибке призвала поаплодировать Азмуну за победу над Шотландией

14:03, 11.10.2019
Канделаки по ошибке призвала поаплодировать Азмуну за победу над Шотландией
Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», по ошибке призвала поаплодировать форварду «Зенита» Сердару Азмуну в благодарность за победу над Шотландией.

«Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроил невероятный праздник», — сказала Канделаки.

На международной арене Сердар Азмун представляет сборную Ирана.

Напомним, ранее урбанист и блогер Илья Варламов раскритиковал Тину Канделаки.

СпортФутболОбщество
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