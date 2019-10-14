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Министр спорта РФ: «Побольше бы таких хоккеистов в России, как Зарипов»

06:35, 14.10.2019
Министр спорта РФ: «Побольше бы таких хоккеистов в России, как Зарипов»
Фото: kremlin.ru

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов должен стать примером для других российских спортсменов.

«Нам побольше бы (таких) хоккеистов в России, как Зарипов. Видел его на игре с ЦСКА, хорошо играл. Он реализует себя в жизни как бизнесмен. Он молодец. Побольше бы таких, как он. Многие ребята сейчас рано заканчивают карьеры. Данис является примером для них», — заявил Колобков.

Министр приехал в Татарстан для встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым и представителями спортивных школ и организаций республики.

Напомним, ранее Зарипов сыграл свой 1200-й матч и стал рекордсменом чемпионатов России.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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