В Чувашии при ДТП пострадали трое жителей Татарстана

Фото: МВД по Чувашии

Накануне утром на 601-м километре автотрассы М-7 в Ядринском районе Чувашии произошло ДТП, в котором пострадали три жителя Татарстана.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, 19-летний житель на Daewoo Nexia двигался со стороны Москвы, а позже съехал с проезжей части на правую обочину и врезался в столб освещения. Водитель и 19-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, доставлены в больницу с сочетанными травами, другой пассажир получил ушибы грудной клетки и также госпитализирован. Все они из РТ.

Причины ДТП устанавливаются. Со слов водителя, он находился за рулем порядка восьми часов и мог уснуть от усталости.

Ранее в Чувашии нетрезвый 17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом.