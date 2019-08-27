В Чувашии нетрезвый 17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом

Следком Чувашской Республики возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 17 августа этого года молодой человек сел пьяным за руль автомобиля «Лада Гранта». Сильно превысив скорость, он въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Scoda Octavia, который пропускал фуру, следовавшую по встречной, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В результате водитель автомобиля Scoda Octavia погиб на месте аварии.

17-летний водитель и его пассажиры — молодые парень и девушка — были госпитализированы.

Как следует из материалов дела, подозреваемый обманом завладел автомобилем, сообщает пресс-служба Следкома Чувашии.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на автодороге Мезиново — Свияжск лоб в лоб столкнулись автомобиль «Мазда-3» и мотоцикл «Ява-350». В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, автомобилист с травмами доставлен в больницу. Водитель машины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и выехал на встречную полосу. В этот момент по ней ехал мотоцикл, произошло столкновение.

