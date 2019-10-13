США выведут тысячу военных из Сирии из-за операции Турции
США выведут еще порядка 1 тыс. военнослужащих с севера Сирии из-за операции Турции «Источник мира». Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.
«За последние 24 часа мы узнали, что [Турция], вероятно, намерена распространить свои атаки дальше на юг, чем первоначально планировалось, и на запад», — сказал он.
Эспер добавил, что США опасаются, что их военные могут оказаться «между двумя противостоящими наступающими армиями, и это очень серьезная ситуация», пишет RT.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что США пора «выйти из бесконечных войн» в Сирии и вернуть своих солдат домой.ОбществоВласть
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