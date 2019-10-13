Адвокат опроверг возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не возбуждалось уголовное дело. Об этом заявил адвокат Рустам Курмаев.

Он отметил, что адвокат Игорь Трунов, заявивший о возбуждении дела, не является представителем господина Дубровского. По его словам, произошла путаница со стороны ТАСС, который первым дал эту новость.

«Трунов говорил, что он в процессе своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении Дубровского. Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов, и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС возможно неправильно понял его слова», — сказал Курмаев (цитата по газете «Ведомости»).

Адвокат отметил, что никто не вызывал Дубровского для дачи пояснений и он не скрывается, а находится в Москве.

Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил, что Дубровский подозревается в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей. Сейчас он скрывается в Швейцарии в доме своего сына.