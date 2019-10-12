Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подозревается в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей. Сейчас он скрывается в Швейцарии в доме своего сына.

Адвокат Дубровского Игорь Трунов сказал, что расследованием занимается следственный департамент МВД. Предположительно, преступления Дубровский совершил в период 2016—2018 годов, пишут «Известия».

19 марта 2019 года Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

Накануне ФАС вынесла решение по делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. Участниками антиконкурентных соглашений, по информации ведомства, являются Дубровский, региональное министерство дорожного хозяйства и АО «Южуралмост».

Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года. На его место исполняющим обязанности главы региона был назначен Алексей Текслер.

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