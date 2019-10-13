Варламов посоветовал властям Казани навести порядок на Баумана и «начать строить нормальное жилье»

Фото: Олег Тихонов, "Реальное время"

Столичный блогер Илья Варламов выпустил очередной рейтинг «Топ-70 городов России» — в получасовом ролике журналист подробно рассказал о том, «какие города самые классные, а где отстойчик». Говоря о Казани, которая заняла почетное второе место в личном топе Варламова, он посоветовал местным властям навести порядок на центральной туристической улице Баумана и «начать строить нормальное жилье».

«Казань — это лучшие общественные пространства России, это приятные новые заведения, где иногда даже вкуснее, чем в Москве. Ну, и вообще, татары очень крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жилье, и Казань вообще будет лучшим городом России, а пока это второе место», — констатировал он.

В рейтинг, по словам блогера, вошли практически все города, в которых он успел побывать, за исключение Москвы и Санкт-Петербурга.

Лучшим городом России, по версии Варламова, стал Екатеринбург. Главной причиной выбора именно уральской столицы журналист назвал не столько красоту города, сколько «красоту» местных жителей, их нежелание мириться с несправедливостью и способность отстаивать свои интересы. В частности, блогер напомнил о майских митингах екатеринбуржцев, выступающих против строительства храма Святой Екатерины на месте городского сквера.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, как жители Екатеринбурга добились проведения официального голосования за место строительства храма — опрос проходит сегодня на более чем 20 избирательных участках города. Процедура голосования организована по образцу выборов в Госсовет — подсчетом голосов займется Избирательная комиссия Екатеринбурга под председательством Вадима Антошина.

Последнее место в рейтинге Ильи Варламова занял Адлер — формально микрорайон города в составе Сочи. Незавидную позицию Адлер получил из-за обилия грязи и мусора на улицах, отношения к своему городу местных жителей.