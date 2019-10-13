С начала года на дорогах Казани в ДТП погибли трое детей

Фото: Елена Ромашова, "Реальное время"

С января по сентябрь 2019 года в ДТП на дорогах Казани погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще одна авария, унесшая жизнь ребенка на пешеходном переходе произошла в начале октября. Трагическую статистику разместил официальный аккаунт казанского полка ДПС.

Специалисты ведомства уточняют, что из 24 наездов на пешеходов, совершенных с начала года, 19 случаев произошли именно по вине водителей.

Ранее «Реальное время» сообщало о смертельной аварии на трассе Казань — Малмыж возле деревни Турнали Арского района РТ. В результате столкновения двух «легковушек» погиб один человек, еще восемь были ранены, в их числе трое детей.