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С начала года на дорогах Казани в ДТП погибли трое детей

09:05, 13.10.2019
С начала года на дорогах Казани в ДТП погибли трое детей
Фото: Елена Ромашова, "Реальное время"

С января по сентябрь 2019 года в ДТП на дорогах Казани погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще одна авария, унесшая жизнь ребенка на пешеходном переходе произошла в начале октября. Трагическую статистику разместил официальный аккаунт казанского полка ДПС.

Специалисты ведомства уточняют, что из 24 наездов на пешеходов, совершенных с начала года, 19 случаев произошли именно по вине водителей.

Ранее «Реальное время» сообщало о смертельной аварии на трассе Казань — Малмыж возле деревни Турнали Арского района РТ. В результате столкновения двух «легковушек» погиб один человек, еще восемь были ранены, в их числе трое детей.

Происшествия Татарстан
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