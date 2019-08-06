В соцсетях появились кадры с места ДТП в Арском районе Татарстана

5 августа в Арском районе республики произошло ДТП, в результате чего один человек погиб, еще восемь человек, в числе которых трое детей, находятся в больнице.

«На трассе Казань — Малмыж, возле д. Турнали Арского района, произошла серьезная авария с участием 2-х легковых автомобилей. На скользкой от дождя дороге лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Рено Сандеро». Есть пострадавшие, в том числе и дети. Будьте осторожны на дорогах!» — говорится в сообщении в паблике «Новости Заказанья».

Ранее сообщалось, что в аварию в Арском районе Татарстана попали две машины — «Лада Калина» выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Sandero.





