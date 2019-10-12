В Челнах спасли орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу — видео

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На окраине Набережных Челнов спасли орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Птица не могла летать, не смогла самостоятельно взлететь. Было ясно, что у птицы какие-то проблемы и без помощи человека она бы не выжила», — сообщил орнитолог Ринур Бекмансуров.

У орлана обнаружили гнойную рану на лапе и поломанные перья. В итоге помощь птице оказали в «Госветобъединении». Орлану-белохвосту предстоит семидневное лечение раны и двухнедельное восстановление.