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МЧС рассказало, как вести себя при эвакуации из ТЦ

14:55, 12.10.2019
МЧС рассказало, как вести себя при эвакуации из ТЦ
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по Татарстану рассказало о том, как вести себя при эвакуации из торгового центра.

В первую очередь нужно соблюдать спокойствие и порядок и покинуть здание согласно плану эвакуации. Нельзя подниматься на более высокие этажи и пользоваться лифтом. Также МЧС советует не пытаться разыскивать друзей и знакомых.

Ранее в МЧС сообщили, что треть торговых центров в России находятся в идеальном противопожарном состоянии.

В январе стало известно, что в России приостановили работу 315 российских торгово-развлекательных центров после проверок соблюдения ими пожарной безопасности. В число субъектов, где приостановлена работа ТЦ, входили Пермский край, Татарстан, а также Тюмень, Новосибирск и Красноярский край.

Общество Татарстан
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