Ученые ВШЭ выяснили, что 20% российских студентов используют шпаргалки на экзаменах

Проведя опытный эксперимент в четырех российских вузах, исследователи из Высшей школы экономики подсчитали, что 20% российских студентов используют шпаргалки на экзаменах, и еще 11% учащихся занимаются систематическим списыванием курсовых и рефератов из открытых источников в Сети, при этом без ссылок на первоисточник, сообщает «Российская газета».

«Значение учебной мотивации переоценено: честность среды оказалась более важным фактором. Если честный и замотивированный студент видит, что все кругом списывают, присваивают чужую интеллектуальную собственность, некорректно цитируют чужие материалы, то и он начинает поступать так же», — рассказала

Любопытным выводом исследования стал и тот факт, что на первом курсе университета, еще не попав под влияние среды, большинство студентов соглашалось с тем, что плагиат и списывание недопустимы.