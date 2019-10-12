Венедиктову начали звонить из Бурятии и Якутии с предложением создать аналог «Говорим по-татарски»

Фото: Максим Платонов, "Реальное время"

После запуска передачи «Говорим по-татарски» на радиостанции «Эхо Москвы» в редакцию стали поступать звонки из национальных республик с предложениями рассмотреть варианты запустить мордовский или якутский вариант прочтения программы. Об этом в интервью корреспонденту «Реального времени» рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

— Мне стали звонить руководители национальных регионов со словами «А почему нет «Говорим по-бурятски»?», «А почему нет по-якутски, по-мордовски?». Я отвечаю — ну, в общем, татары — это третий этнос в Москве после русских и украинцев, а у меня коммерческая радиостанция, и мне нужно, чтобы аудитория… Этот проект некоммерческий в том смысле, что он не за деньги. Но он привлекает дополнительные аудиторию и рекламу, и в конечном счете он, таким образом, за деньги. То есть это успех, — подчеркнул он.

Напомним, Алексей Венедиктов приезжал в Казань 9 октября. В столице республики он встретился с первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым, действующим главой Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.