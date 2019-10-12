Звезда сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» Роберт Форстер умер от рака мозга

Накануне днем, 11 октября, от рака мозга скончался американский киноактер Роберт Форстер, сообщает голливудский вестник The Hollywood Reporter. Обладатель премии «Оскар» умер в возрасте 78 лет в своем доме.

Роберт Форстер известен прежде сего работой в картине Квентина Тарантино «Джеки Браун» — актер исполнил роль поручителя Макса Черри. Форстер был также одним из любимых актеров другого голливудского титана Дэвида Линча, снявшись в его фильме «Малхолланд Драйв» и культовом сериале «Твин Пикс».

Днем ранее стало известно о трагической смерти ведущего актера казанского ТЮЗа Арсения Курченкова. Артист скончался прямо во время спектакля за кулисами, за несколько минут до окончания спектакля «Бал.Бесы», в котором исполнял роль революционера Степана Верховенского. За десять дней до гибели актеру исполнилось 42 года. Прощание с актером пройдет сегодня в полдень в зале ТЮЗа.