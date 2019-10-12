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Звезда сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» Роберт Форстер умер от рака мозга

08:45, 12.10.2019
Звезда сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» Роберт Форстер умер от рака мозга
Фото: pixabay.com

Накануне днем, 11 октября, от рака мозга скончался американский киноактер Роберт Форстер, сообщает голливудский вестник The Hollywood Reporter. Обладатель премии «Оскар» умер в возрасте 78 лет в своем доме.

Роберт Форстер известен прежде сего работой в картине Квентина Тарантино «Джеки Браун» — актер исполнил роль поручителя Макса Черри. Форстер был также одним из любимых актеров другого голливудского титана Дэвида Линча, снявшись в его фильме «Малхолланд Драйв» и культовом сериале «Твин Пикс».

Днем ранее стало известно о трагической смерти ведущего актера казанского ТЮЗа Арсения Курченкова. Артист скончался прямо во время спектакля за кулисами, за несколько минут до окончания спектакля «Бал.Бесы», в котором исполнял роль революционера Степана Верховенского. За десять дней до гибели актеру исполнилось 42 года. Прощание с актером пройдет сегодня в полдень в зале ТЮЗа.

ОбществоКультура
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