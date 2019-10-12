Федерация пейнтбола Татарстана запустила в Сеть видеоролик о противостоянии злу

Фото: скриншот ролика Федерации пейнтбола РТ

Федерация пейнтбола Республики Татарстан выложила в Интернет шуточный промо-ролик о противостоянии злу. В кадре на полигоне казанского Центра пейнтбола разворачивается совсем нешуточная баталия — отряды экипированных «бойцов», по всей видимости «офисный планктон» из сотрудников отдела кадров и бухгалтерии, ведут сражения за мифическую награду.

«Иногда встать на пути зла бывает важнее, чем победить его. Не сдаться, не отвернуться, сопротивляться изо всех сил. Ведь героем становится не тот, кто выживет, а тот, кто противостоит злу несмотря ни на что. Настоящий герой не думает о победе, он борется ни ради награды. Он вступает в бой потому, что это — единственно правильный выход», — сопровождает видеоряд серьезный голос комментатора.

Уже под занавес в кадре неожиданно появляется типичная «тетя Зина» — боец со стажем, наставляющая младшего товарища по команде.

«Не ссы, стажер, бухгалтерия еще никогда не проигрывала», — произносит героиня ролика.

Накануне стало известно о старте Зимнего кубка Поволжья по пейнтболу с призовым фондом в 300 тысяч рублей. Первый этап кубка пройдет 9—10 октября на базе казанского Центра пейнтбола на Аграрной.