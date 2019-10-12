Volkswagen показал изображения нового Golf 8

Фото: Volkswagen AG

Volkswagen обнародовал официальные эскизы Golf 8, который он представит 24 октября на мероприятии в Вольфсбурге.

Новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой и более низкой линией крыши, сообщает пресс-служба немецкого бренда.

В интерьере, судя по эскизам, минимум кнопок, большинство функций можно будет контролировать при помощи сенсорного экрана, визуально объединенного цифровой приборной панелью.

В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра.

Ожидается версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов, а также заряженная версия GTI с мотором мощностью около 250 лошадиных сил.

До конца года автомобиль появится у дилеров в Европе. Сначала пятидверный хэтчбек, а позже можно будет приобрести и универсал. Трехдверного хэтчбека не будет из-за отсутствия на него спроса.

Напомним, ранее Toyota показала новое поколение электромобиля Mirai на водородных топливных элементах.