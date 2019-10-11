Toyota представила новый электромобиль на топливных элементах

Компания Toyota объявила, что представит новое поколение своего инновационного электромобиля Mirai на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) на автосалоне в Токио в 2019 году (пройдет с 24 октября по 4 ноября, — прим. ред.).

Mirai Concept второго поколения отличается динамичным дизайном экстерьера. Элегантные пропорции, изящный кузов и большие колеса диаметром 20 дюймов создают мощный и выразительный внешний вид.

Автомобиль оснащен полностью переработанной системой топливных элементов. Запас хода на одной заправке составит более 600 км, сообщается в пресс-релизе компании.

Интерьер оснащен 12-дюймовым сенсорным экраном на центральной консоли и цифровой приборной панелью. Конфигурация системы топливных элементов с использованием платформы TNGA позволила разместить пять сидений вместо четырех, как на Mirai текущего поколения.

Запуск второго поколения Mirai запланирован на конец 2020 года первоначально в Японии. Затем автомобиль станет доступен на рынках Северной Америки и Европы.

Напомним, ранее Volvo анонсировала свой полностью электрический внедорожник.