Житель Самары получил штраф 10 тысяч рублей за выломанный турникет в метро

Жителю Самары судом назначен штраф за вандализм. Уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца города рассмотрено мировым судьей Советского судебного района. Мужчине были выдвинуты обвинения в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Как установлено судом, утром 25 июня 2019 года на станции Смышляевка мужчина, не имея билета и игнорируя требования контролера, прошел в метро, ногой выломав створки турникета. Однако правонарушитель был задержан сотрудниками охраны, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Своими действиями агрессивный пассажир причинил материальный ущерб Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО «РЖД» на сумму более 9 тысяч рублей.

Рассмотрев ходатайство подсудимого, суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, какие парки Казани страдают от рук вандалов чаще всего.