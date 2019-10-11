Нижнекамских полицейских, локализовавших пожар в ТЦ «Старт», представят к награде

Полицейских из Нижнекамска Михаила Каморина и Ленара Хабибрахманова, принявших участие в тушении вчерашнего пожара в ТЦ «Старт», наградят медалью МВД России «За смелость во имя спасения».



В МВД по РТ отмечают, что они прибыли на место пожара одними из первых. С помощью пожарных рукавов пытались локализовать огонь, после чего его окончательно потушили пожарные.

Ранее МЧС Татарстана рассказало подробности вчерашнего пожара в нижнекамском ТЦ «Старт». Работники рассказали, что возгорание началось на втором этаже в неработающем батутном комплексе. Площадь горения составила 100 кв. метров. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались из торгового центра 90 человек: 18 работников торгового центра, 72 посетителя, из них 30 детей.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Как уточняют в МЧС, велись сварочные работы без открытого наряда-допуска. В настоящее время проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ.