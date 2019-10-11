В МЧС рассказали подробности пожара в нижнекамском ТЦ «Старт»

МЧС Татарстана рассказало подробности вчерашнего пожара в нижнекамском ТЦ «Старт».

Сообщение о пожаре поступило в 17.51. Прибывшее на место происшествия подразделение пожарной охраны встретило у главного входа сотрудников ТЦ и работников, которые делали ремонт в батутном центре. Они рассказали, что возгорание началось на втором этаже в неработающем батутном комплексе.

Отмечается, что персонал и посетители эвакуировались до приезда пожарных. Работники, проводившие ремонт, сообщили, что они самостоятельно предприняли попытки тушения возгорания при помощи огнетушителей, а затем с помощью рукава и ствола от пожарного крана, расположенного на втором этаже. Но из-за сильного задымления покинули помещение.

На втором и третьем этажах комплекса было сильное задымление. Снаружи торгового центра через витражные окна открытого горения не наблюдалось. Сработали все противопожарные системы.



Позже пожарные искали очаг возгорания на втором этаже. Как отмечают спасатели, открытого горения хоть и не наблюдалось, но концентрация дыма и температура в помещении увеличивались.

В 18.44 произошло воспламенение поролоновых кубиков в бассейне батутного центра. В 18.59 пожар был потушен.

Площадь горения составила 100 кв. метров. Погибших, пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались из торгового центра 90 человек: 18 работников торгового центра, 72 посетителя, из них 30 детей.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Как уточняют в МЧС, велись сварочные работы без открытого наряда-допуска. В настоящее время проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.168 УК РФ.