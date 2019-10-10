В нижнекамском ТЦ «Старт» произошел пожар — сначала его потушили, но горение возобновилось

В 17.51 мск в МЧС поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Старт» в Нижнекамске.

По прибытии пожарных было установлено, что происходило горение стройматериалов в трехэтажном строящемся павильоне на втором этаже, из-за чего образовалось плотное задымление. До прибытия подразделений администрация объекта провела эвакуацию, горение ликвидировали работники при помощи огнетушителей. Пострадавших, погибших нет.

В 18.44 горение возобновилось, для сил и средств Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона объявлен третий номер вызова, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.