Следователь МВД просит наложить ограничения на поставщика Минпромторга Татарстана

Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению ходатайства следствия в отношении учредителя зеленодольского ООО «Международное сертификационное бюро» Андрея Яшина. Его обвиняют в хищении 3 млн рублей по контрактам с Минпромторгом Татарстана. По версии полиции, ООО отчиталось по двум госзаказам Минпромторга РТ документами, не соответствующими действительности.

Следователь ГСУ МВД по РТ Фанис Галиуллин просит суд избрать в отношении Яшина мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он был задержан накануне, сегодня получил статус обвиняемого и признал вину.

Старший прокурор отдела прокуратуры республики Марс Ибятов ходатайство следствия поддержал.

Корреспондент «Реального времени» отмечает, что в данный момент оглашаются материалы дела в закрытом от СМИ режиме.

Ранее сообщалось, что в Министерстве промышленности и торговли РТ прошли обыски по факту нецелевого использования средств подрядчиком по двум государственным контрактам на оказание услуг.