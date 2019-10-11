Пенсия неработающих пенсионеров в 2022 году превысит прожиточный минимум в два раза

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин заявил, что к 2022 году размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза.

В 2018 году пенсия по старости была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8 512 рублей. В 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, пишет RT.

Ранее министр труда РФ Максим Топилин назвал регионы РФ, которые искусственно занижают прожиточный минимум для пенсионеров.

Напомним, что проект федерального бюджета на 2020 год в плановый период 2021 и 2022 годов предполагает увеличение прожиточного минимума пенсионера до 9,3 тыс. рублей. В 2019 году этот показатель составляет 8,8 тысячи рублей.