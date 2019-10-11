В Центробанке объяснили, почему люди продолжают использовать наличные

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала две причины, по которым люди продолжают использовать наличные.



Первая заключается в желании остаться анонимным, вторая — в доверии к финансовым институтам, пишет RT.

Также она объяснила, почему банковские карты не уйдут из использования. По ее словам, даже если будет развит биометрический эквайринг, «когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, но вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу».

Ранее россияне получили возможность снимать наличные на кассах магазинов.