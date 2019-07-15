Россияне получили возможность снимать наличные на кассах магазинов
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов. Об этом заявил замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
На данный момент услуга запущена в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров. Она доступна в малонаселенных пунктах ряда регионов России. Торговые точки будут получать небольшую комиссию от банка за исполнение данной операции.
Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт», а также «Россельхозбанке», пишет газета «Известия».
Отмечается, что в этом году в сети магазинов «Пятерочка» внедрят нововведение с выдачей наличных при совершении покупки в районах с нехваткой банкоматов.
Напомним, Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.Общество
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