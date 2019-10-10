Варламов: «Почему я должен оплачивать работу «Матч ТВ»? У государства хватит денег на этот цирк»

Блогер Илья Варламов ответил на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки по поводу исков МВД на 18 млн рублей к оппозиции.

«Я часто критикую Министерство внутренних дел, но в подаче иска к Алексею Навальному и другим оппозиционерам — о возмещении расходов полиции на обеспечение безопасности во время несогласованных акций — не вижу ничего странного. Тысячи сотрудников вынуждены вместо выходных выходить на усиление, и их работа, разумеется, должна быть оплачена. Почему бюджет, который формируется в том числе из моих налогов, должен расходоваться на людей, живущих хайпом и хаосом?» — написала она в свое телеграм-канале.



Блогер раскритиковал Канделаки за эти слова.

«Ведь нам мало того, что мы из своего кармана оплачиваем работу тех, кто избивает на улицах мирных граждан, а потом сажает их! Нужно еще и премии им обеспечить за счет оппозиции, которая существует на пожертвования тех же мирных граждан», — написал Варламов на своем сайте.

Он отметил, что «Матч ТВ» регулярно получает от государства «субсидии и другие ништяки».

«Сверхурочные для несчастных силовиков, у меня встречный вопрос. Почему я должен оплачивать из своего кармана работу практически государственного, но топорно маскируемого под частный телеканала «Матч ТВ», если я его не смотрю и не собираюсь?.. Так что у государства деньги есть. Их хватит не только на ######## [чертов] цирк, который вы называете спортивным телеканалом, но и на стимуляцию полицейских и росгвардейцев, чтобы те не уставали ###### [бить] людей дубинками», — заключил блогер.

Ранее Канделаки и журналист Василий Уткин устроили перепалку в соцсетях. Последний выложил в своем «Инстаграме» видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки: «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в «Телеграме». В ответ на это Канделаки посоветовала направить Уткина на лечение.