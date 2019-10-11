В России будущих водителей при получении прав будут проверять на хронический алкоголизм

Для получения водительских прав в медкомиссию введут обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Минздрав России утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения. В настоящее время приказ находится на регистрации в Минюсте.

Приказ разработан «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ», передает «Коммерсантъ».

Кроме того, будущим водителям предстоит сдать мочу на анализ «употребления психоактивных веществ»: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата.

Опрошенные изданием наркологи отметили, что после данной процедуры могут не только не дать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что в ПДД добавят средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

