Названо место, где расположится зона для рыбалки на Кремлевской набережной

Вчера президент республики Татарстан Рустам Минниханов поручил предусмотреть в проекте — продолжении набережной — место с выходом к воде.

Как уточнила «Реальному времени» представитель казанского Кремля Лилия Галимова, речь идет о территории после Ленинской дамбы, ближе к ГИМСу.



Однако не только казанские рыбаки хотели бы иметь на набережной доступ к воде. Как отметили опрошенные интернет-газетой эксперты, в ряде европейских городов, например в Барселоне, Бильбао или Стамбуле, доступ к воде в центре города — обычное явление.

Кроме того, в беседе с корреспондентом «Реального времени» почетный архитектор РФ Николай Васильев обратил внимание на то, что обустроить подобную зону стоит не только в черте города, но и в других местах.

«Конечно, нужно смотреть комплексно, выходя за границы Казани. Но каждого интересуют конкретные вещи: рыбаков интересуют спуски к воде. А например, те же направления цепи озер в районе «Локомотива» — я думаю, на них можно было бы развить более интересную систему рыболовного кластера, не только конкретного локального участка», — подчеркнул он.

Подробнее о том, почему Казани стоит обзавестись зонами доступа к воде, что об этом думают сами рыбаки — в материале «Реального времени».

