Алексей Мишин: «Туктамышева делает три двойных акселя, как одна из лучших в истории»

Тренер Алексей Мишин, работающий с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, оценил ее программы в текущем сезоне.

«Она вышла сейчас на очень высокий уровень — единственная в России, кто сейчас делает в двух программах три двойных акселя. Делает она их, тьфу-тьфу-тьфу... как одна из лучших в истории.

Я разговаривал после осенних контрольных прокатов, которые состоялись в «Лужниках» в Москве, с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым и гендиректором организации Александром Коганом. Они посмотрели и сказали: единственное, что Лизе нужно, — это стабильность», — приводит слова Мишина «Спорт день за днем».

Напомним, чемпионка мира по фигурному катанию у женщин Елизавета Туктамышева является уроженкой Удмуртии. Она входит в число сильнейших фигуристок мира.