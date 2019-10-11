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Алексей Мишин: «Туктамышева делает три двойных акселя, как одна из лучших в истории»

07:37, 11.10.2019
Алексей Мишин: «Туктамышева делает три двойных акселя, как одна из лучших в истории»
Фото: twitter.com/goldenskate

Тренер Алексей Мишин, работающий с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, оценил ее программы в текущем сезоне.

«Она вышла сейчас на очень высокий уровень — единственная в России, кто сейчас делает в двух программах три двойных акселя. Делает она их, тьфу-тьфу-тьфу... как одна из лучших в истории.

Я разговаривал после осенних контрольных прокатов, которые состоялись в «Лужниках» в Москве, с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым и гендиректором организации Александром Коганом. Они посмотрели и сказали: единственное, что Лизе нужно, — это стабильность», — приводит слова Мишина «Спорт день за днем».

Напомним, чемпионка мира по фигурному катанию у женщин Елизавета Туктамышева является уроженкой Удмуртии. Она входит в число сильнейших фигуристок мира.

СпортФигурное катание Удмуртия
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