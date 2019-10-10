Водителей собираются штрафовать за просрочку оплаты эвакуации автомобиля

Фото: Ирина Плотникова

Собрание депутатов Архангельской области внесло в Госдуму законопроект о введении в России штрафов за просрочку оплаты эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянках.

Согласно документу, опубликованному в базе данных законопроектов Госдумы, штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей.

На данный момент обязанность по оплате штрафстоянок определена на федеральном уровне, в то время как ответственность за ее нарушение не предусмотрена. Она установлена только в нескольких регионах, в том числе и в Башкирии.

Ранее Казань заняла второе место по сумме расходов автовладельцев на эвакуацию и суточное размещение транспорта на штрафстоянке. Подробнее — в материале «Реального времени».