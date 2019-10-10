Рустам Минниханов проведет XIII расширенное заседание Совета по предпринимательству

В понедельник, 14 октября, в Казани пройдет XIII расширенное заседание Совета по предпринимательству при президенте Республики Татарстан. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей, а также руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Государственного совета РТ, представители ключевых республиканских СМИ.

В ходе XIII расширенного заседания предприниматели представят и обсудят темы упрощения процедур подключения к сетям газоснабжения для бизнеса, вовлечения в бизнес-оборот бесхозяйных земель и заброшенных ферм. Расширенная дискуссия будет посвящена теме преодоления дефицита кадров для бизнеса и перезагрузке центров занятости.

Также в ходе расширенного заседания совета будет представлен третий ежегодный рейтинг муниципальных районов Татарстана по деловой активности. Замер деловой активности, оценка административных барьеров и отношения предпринимателей с местными властями в районах Республики Татарстан проводились в период с июня по сентябрь 2019 г. методом телефонного опроса и онлайн-анкетирования предпринимателей через мобильное приложение «Услуги РТ». В рамках исследования опрошено более 16 тысяч предпринимателей, для анализа отобрана репрезентативная выборка из 4800 предпринимателей из различных отраслей.

Исследование оценило деловую активность предпринимателей — готовность расширять и развивать бизнес, нанимать новых сотрудников, инвестировать и т. д., а также факторы, влияющие на динамику деловой активности — отношения бизнеса с властью, различные виды административных барьеров и другие проблемы, с которыми сталкиваются представители бизнеса в предпринимательской деятельности.

