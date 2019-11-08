Клиенты Ак Барс Банка смогут заработать на распродажах

Ак Барс Банк запустил обновленную кешбэк-витрину к сезону самых больших распродаж. Клиенты банка теперь могут покупать товары в 700 популярных магазинах и сервисах и получать кешбэк рублями до 30%.

Те, кто ждет масштабную распродажу AliExpress со скидками до 70%, смогут не только сэкономить, но и вернуть до 6,18% от стоимости покупок. Для этого нужно заранее наполнить корзину товарами в интернет-магазине, а с 11 до 13 ноября оплатить их картой банка.

Также на кешбэк-витрине Ак Барс Банка клиенты могут купить товары в таких магазинах, как «М.Видео», OBI, «Золотое яблоко», IHerb, «Спортмастер» и другие. Помимо этого, во многих магазинах действуют акции со скидками и подарками для покупателей.

Зарегистрироваться на кешбэк-витрине и узнать полный список магазинов можно на сайте.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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