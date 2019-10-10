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Вратарь «Уфы» Беленов лидирует по числу «сухих» матчей РПЛ в сезоне

12:13, 10.10.2019
Вратарь «Уфы» Беленов лидирует по числу «сухих» матчей РПЛ в сезоне
Фото: vk.com/ufafc

Вратарь «Уфы» Александр Беленов лидирует по количеству проведенных на «ноль» матчей РПЛ в текущем сезоне.

В активе Беленова 6 «сухих» встреч. По этому показателю он делит первую строчку с голкиперами ЦСКА Игорем Акинфеевым и «Зенита» Андреем Луневым.

В пятерку лучших входит бывший и нынешние вратари «Рубина» Сослан Джанаев (ФК «Сочи») и Юрий Дюпин, у которых по 4 матча на «ноль».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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