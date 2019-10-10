Татарстанская таможня выявила контрафакт в посылках на 18 млн рублей

Таможенники Татарстана предотвратили возможный ущерб жителям республики от некачественных товаров из Китая, Индии, Гонконга на 18 млн рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов.

73 сотрудника службы проконтролировали в короткий срок ввоз оборудования в Казань на чемпионат профессий WorldSkills. На соревнования ввезли 389 тонн оборудования из 41 страны на 15 млн евро.

После окончания чемпионата часть этого оборудования все еще проходит оформление для обратной отправки. Другую часть товаров организаторы и спонсоры мероприятия решили оставить в Татарстане, в том числе мембранные барабаны стоимостью 36 тыс. долларов.

Кроме того, начальник таможни напомнил о правилах провоза товаров. Без декларации взрослый пассажир может провезти до 3 л алкоголя, а также не более 5 кг овощей или фруктов. Свыше 3 л алкоголя необходимо декларировать, а 5 л продукции считается коммерческой партией.