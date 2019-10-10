В Нижнекамске подходят к концу работы по благоустройству улицы Баки Урманче

Фото: пресс-служба главы НМР

В Нижнекамске подходят к концу работы по благоустройству улицы Баки Урманче.

В настоящее время на обновленной улице появились пешеходные дорожки, выделенная зона для велосипедистов, которая призвана соединить в городской маршрут проспект Мира с парком «СемьЯ».

Также были организованы парковочные места, проведены работы по созданию доступной среды. Жителей Нижнекамска ждут и малые архитектурные формы, скамейки, арт-объекты и информационные стенды.

На одном из жилых домов уже нарисован портрет художника и скульптора Баки Урманче в стиле граффити. Часть горожан обновленную улицу уже окрестила музеем под открытым небом, отмечает пресс-служба Нижнекамского района.



Благоустройство выполняется в рамках муниципального проекта «Улицы моего города» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделено 57 млн рублей.

