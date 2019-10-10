Возмещения по искам о защите прав потребителей в России составили в 2018 году 32 млрд рублей

Сумма возмещения потребителям по искам, связанным с защитой их прав, выросла до 32 млрд рублей в 2018 году (в 2014 было 26 млрд рублей, в 2012 — более 12 млрд рублей).

Всего Роспотребнадзором в прошедшем году подано более 23 тыс. исков в защиту неопределенного круга потребителей и более 21,5 тыс. исков в защиту конкретных потребителей, в каждом 15-м судебном заседании ведомство принимало очное участие. В судах по делам о защите прав потребителей дано более 93 тыс. заключений, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации.

По ее словам, по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, в органы местного самоуправления поступает более 300 тысяч обращений граждан в год. Из них 42% составляют обращения по нарушениям в сфере розничной торговли, в том числе по проблемам с качеством, безопасностью, маркировкой товаров.

«Время безудержного шопинга прошло» — в России 40% респондентов «всегда» читают информацию на этикетке перед покупкой, тогда как в среднем в Европе этот показатель составляет только 32%, отметила Попова.

Между тем Роспотребнадзор в 2018 году принял более 1 млн жалоб. 58% жалоб — на нарушения прав потребителей в сфере услуг.

Напомним, на этом заседании сенаторы раскритиковали мелкий шрифт этикеток на продуктах.