Валентина Матвиенко: «Очки не помогают, нужна лупа с очень большим разрешением»

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Сенаторы намерены разобраться с мелким шрифтом этикеток на продуктах. Этот вопрос они подняли в рамках «правительственного часа» на 466-м заседании, где выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С вопросом, почему для промышленных изделий установлен минимальный штрифт, а для продуктов питания такого нет, обратился к Поповой представитель Брянской области Сергей Калашников.

Попова отметила, что в настоящее время есть требования к маркировке пищевых продуктов, отдельный технический регламент только для молочной продукции. «Туда мы несколько раз пытались, и мы не оставим этих попыток, внести изменения с тем, чтобы пищевые продукты в первую очередь должным образом были промаркированы», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, выходом может стать электронная цифровая маркировка и индикация, когда всю информацию о товаре можно считывать с помощью обычного телефона. Первый пилот был по шубам, сейчас табачники реагируют. Это удобно и для контролирующих органов, и для потребителя.

«Что касается шрифта, Сергей Вячеславович очень правильную тему поднял. Коллеги, очки не помогают. Нужна лупа с очень большим разрешением. Ну, приходит бабушка в магазин — пожилой человек. Понимаете, кота в мешке покупаем! Зачем тогда вообще это пишут, если это невозможно прочитать? Что-то надо делать. Может, заставить магазины ставить крупные лупы на полки? Действительно очень много жалоб», — цитирует спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко «Твиттер» телеканала Совета Федерации.

Ранее Матвиенко ответила на просьбы о налоговых послаблениях и критику межбюджетных отношений регионов с Москвой.