Институт Карнеги проводит конкурс на имена для новых небесных тел
Институт Карнеги запустил конкурс, в котором все желающие могут предложить свои варианты названий для 20 вновь открытых спутников Сатурна.
Предложения следует присылать в твиттер-аккаунт @SaturnLunacy с объяснением, почему выбрано именно такое имя. Приветствуются фотографии, иллюстрации и видео.
Сообщение необходимо снабдить хештегом #NameSaturnsMoons. Перед отправкой варианта следует убедиться, что предлагаемое имя уже не используется.
Конкурс продлится до 6 декабря, сообщает сайт института.
Напомним, американские астрономы недавно открыли 20 новых спутников Сатурна. Теперь их 82, в связи с чем планета обогнала прежнего лидера — Юпитера — с его 79 лунами.
Астрономы предполагают, что все эти небесные тела представляют собой остатки более крупного спутника, который некогда существовал на орбите Сатурна.
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