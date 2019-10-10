Институт Карнеги проводит конкурс на имена для новых небесных тел

Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Институт Карнеги запустил конкурс, в котором все желающие могут предложить свои варианты названий для 20 вновь открытых спутников Сатурна.

Предложения следует присылать в твиттер-аккаунт @SaturnLunacy с объяснением, почему выбрано именно такое имя. Приветствуются фотографии, иллюстрации и видео.

Сообщение необходимо снабдить хештегом #NameSaturnsMoons. Перед отправкой варианта следует убедиться, что предлагаемое имя уже не используется.

Конкурс продлится до 6 декабря, сообщает сайт института.

Напомним, американские астрономы недавно открыли 20 новых спутников Сатурна. Теперь их 82, в связи с чем планета обогнала прежнего лидера — Юпитера — с его 79 лунами.

Астрономы предполагают, что все эти небесные тела представляют собой остатки более крупного спутника, который некогда существовал на орбите Сатурна.

Ранее ученные NASA рассказали о существовании «древнего оазиса» на планете Марс.