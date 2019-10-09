Скрыли счета в банках пять чиновников Минлесхоза Самарской области

В Самарской области по представлению прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены пять сотрудников регионального Минлесхоза, в том числе министр.

Установлено, что в представленных сотрудниками министерства справках отражены недостоверные, неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявлены факты сокрытия счетов в банках и иных кредитных учреждениях, неверные данные или занижение сумм об остатках по счетам, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области внесено представление. Все пять госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что Самарская область — на втором месте в ПФО по уровню зарплат.