Скрыли счета в банках пять чиновников Минлесхоза Самарской области
В Самарской области по представлению прокуратуры за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены пять сотрудников регионального Минлесхоза, в том числе министр.
Установлено, что в представленных сотрудниками министерства справках отражены недостоверные, неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявлены факты сокрытия счетов в банках и иных кредитных учреждениях, неверные данные или занижение сумм об остатках по счетам, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В связи с выявленными нарушениями министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области внесено представление. Все пять госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее стало известно, что Самарская область — на втором месте в ПФО по уровню зарплат.ОбществоВласть
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