Татарстан оказался лидером ПФО по уровню зарплат

Аналитики Росстата подсчитали уровень зарплат, которые получали жители российских регионов с января по июль 2019 года. Оказалось, что Татарстан занимает по этому показателю первое место среди регионов ПФО.

Так, жители республики получали 36 078 рублей в месяц, это на 5,2% больше, чем год назад.

Второе место среди регионов Приволжья досталось Самарской области. Здесь начисленная заработная плата за семь месяцев составила 35 551 рублей, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров в ПФО замкнула Башкирия, где сотрудники получали 35 606 рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя.

Первое место по стране занял Центральный федеральный округ. Здесь средняя зарплата составила 58 898 рублей. Больше всего получали москвичи: 91 451 рублей, это на 8,7% больше прошлогоднего показателя.

Ранее россияне назвали уровень зарплаты, который нужен им для полного счастья.